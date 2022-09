Meissa JERJISE

Je m'appelle Meïssa et j'ai 19 ans.

Je pratique le taekwondo depuis que j'ai 6 ans dans le club de mon oncle vis champion du monde en catégorie technique

Je suis aujourd'hui ceinture rouge car j'ai aussi fait d'autres sports tel que la natation et le tennis

Mais aujourd'hui je suis concentrée sur le taekwondo et je fais aussi de la musculation à côté depuis peu

Je suis aussi étudiante en prépa orthophonie

Et je joue de la guitare depuis mes 11 ans