Mekhelbi HOUSSEM

En tant que spécialiste du développement web full-stack avec trois ans d'expérience, j'ai toujours livré des projets à l'entière satisfaction de mes clients. Mes compétences comprennent Java, Angular, Quarkus et Spring. J'ai créé de nombreux projets et modules de premier ordre, et j'ai été reconnu comme un pionnier de la nouvelle ère par de grandes entreprises en ligne telles que Keyrus et Itemis.



Je suis un apprenant avide et je suis toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. Je suis confiant dans ma capacité à respecter les délais, à résoudre des problèmes, à analyser des données complexes, à maintenir la confidentialité et à sécuriser la planification et la production. Mes clients précédents m'ont donné un taux de recommandation de 80%, et j'ai gagné beaucoup de respect et de confiance.



Je vous remercie d'avoir pris le temps de consulter mon profil.



Traduit avecArray (version gratuite)