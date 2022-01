J'accompagne les dirigeants à prendre des décisions éclairées grâce à l'informatique décisionnelle en sappuyant sur les données de la Business Intelligence. Et j'assure le management du changement vers la transformation digitale des entreprises .



Plus de 15 ans de métier IT à des différents postes et transverse; jai eu lopportunité de travailler pour plusieurs multinationales et entreprises locales. Amoureux des solutions #ERP et #CRM avec des politiques #PRA. Je crois et soutiens le Local Content.



Aujourd'hui, passionné du #Management, du #Cloud #Computing, du #E-commerce, du #Webmarketing et du partage dexpérience avec la #gestion des #projets passionnants #innovants.



Et maintenant, si vous me parliez de votre projet?



