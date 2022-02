Mélanie AUDIGANE-MOREAU

Après une carrière de plus de 10 ans en tant que Styliste, je sais utiliser ma créativité et ma sensibilité pour proposer un projet unique, innovant et personnalisé.

Je maitrise la Suite Adobe Cs6.

Et lors de mon DEES de WEBMASTER, j'ai acquis les compétences techniques du Web ( Langages, CMS, Framewok), des notions d'Accessibilité,de Référencement et de Marketing.

Cet aspect marketing m'intéresse vraiment, et j'ai plus particulièrement travaillé sur l'optimisation des pages d'atterrissage, afin d'augmenter les ventes.





Mes compétences :

Créativité

Travail en équipe

Engagement

Marketing

Innovation

Rigueur

Ethétique

JavaScript

Bootstrap

MySQL

JQuery

PHP

CSS 3

HTML 5

Adobe Illustrator CS6

CSS 2

Adobe InDesign CS6

Adobe Dreamweaver CS6

Wordpress

Adobe Flash CS6

Adobe Photoshop CS6