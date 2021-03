Mélanie BOTTEREAU

Actuellement, j'occupe un poste de Responsable Qualité au sein du premier bailleur social de l'Eure et je réalise en parallèle (une dizaine de jours par an) des formations "Audit interne" et "Développement durable - RSE" auprès d'étudiant préparant un Master. Titulaire d'un master 2 "Administration des entreprises" et d'un master 1 "Responsable QSE", je suis à la recherche d'un nouveau poste me permettant de mettre à profit mon expérience acquise pendant mon parcours professionnelle.



Proactif et impliquée dans mon travail avec une véritable sensibilité client, je suis à la recherche d'un poste qui peut me permettre de concilier les enjeux qualités et l'esprit d'équipe afin de développer et conforter l'image de l'entreprise.



Je suis disponible alors n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Normes QHSE

Diagnostic QHSE

Audit QHSE

Gestion des déchets

Réglementation ICPE

Veille réglementaire

Évaluation des risques professionnels