Ayant obtenu mon Titre Professionnel d'Assistante Commerciale récemment, je suis perfectionniste et souriante.



De plus, possédant une aisance relationnelle, une bonne élocution et un bon sens de lécoute, je maitrise le français.



Désireuse dintégrer une équipe dynamique et stimulante, je serai heureuse de collaborer aux missions proposées.