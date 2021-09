Mélanie CHABERT

Maman de 36 ans pleine d'ambition, je suis une personne organisée qui a le sens des responsabilités et qui donne le meilleure de moi-même dans toutes les missions qui me sont confiées. Actuellement diplômée dun bachelor chargée d'administration des RH (bac +3), joccupe depuis presque deux ans un poste de manager des ressources humaines (généraliste RH). Après avoir été gestionnaire de paie pendant 1ans et demi jai évolué vers un poste à responsabilité. Mon expérience globale me permet aujourdhui de prétendre à des postes à responsabilité dans le domaine des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Organisée et sérieuse

Travail en équipe

Dynamisme & Convivialité

Management d'équipe

Responsabilité opérationnelle

Organisation

Adaptabilité

Relationnel

Discrétion

Rigueur

IBM AS400 Hardware

ADP Human Resources