Je me prénomme Mélanie COUANON je suis titulaire du permis B et possède un véhicule.

J'ai obtenu mon baccalauréat Economique et Social, mon BTS Communication puis le titre de Chef de projet en Communication et Publicité.



Depuis 2019 et après avoir suivi la formation PREMICOL proposée par le CDG35, j'ai intégré le service des Missions Temporaires.



A ce jour, j'effectue des remplacements au sein de différentes collectivités.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Etat-civil

Formalités administratives

Elections

Urbanisme

Comptabilité

Location de salle