Mélanie DESSANT

Assistante Administrative Indépendante sur la région lyonnaise, je travaille depuis de nombreuses années avec des clients qui n'ont pas le temps suffisant à consacrer à leur gestion administrative et pour qui il sagit dun fardeau.



Qui que vous soyez ou quoi que vous fassiez, je vous propose un service à la carte en m'adaptant à vos besoins et contraintes pour la gestion, laccompagnement et le conseil administratif dont vous avez besoin pour vous consacrez pleinement à votre activité.