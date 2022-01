Mélanie DIAMY

Je suis actuellement en licence Marketing/Achats et travail en parallèle en tant qu’assistante achat à la Direction des Achats et des Partenaires Stratégiques au sein du Service des Marchés Massifiés du Commissariat d’Energie Atomique et des Energies Alternatives (CEA) dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.



Dans le cadre de la poursuite de mes études, j’intègrerai à partir de septembre 2014 le master 1 «Achats internationaux et distribution des biens et services » également en alternance, je recherche alors une contrat en alternance en tant qu'acheteur pour effectuer mon Master.



Mon année au sein du CEA m’a permis d’aborder les achats dans leur globalité et plus particulièrement l’aspect des achats nationaux.

Cette première expérience très pratique acquise auprès des acheteurs nationaux a suscité une réelle envie d’approfondir le domaine de l’achat.



En effet mon poste actuel et mes diverses expériences passées m’ont permis de développer une bonne autonomie, un esprit de synthèse et d’analyse et le sens du travail en équipe.









Mes compétences :

Microsoft Office