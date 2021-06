Mélanie DIBON

Actuellement étudiante en MSc. Changement Climatique, Agriculture et Sécurité Alimentaire, je suis titulaire dun Master en Management de la Solidarité ainsi que dun Diplôme dÉtat dÉducateur Spécialisé.



Je suis ouverte à toute opportunité me permettant de développer et mettre à profit les compétences acquises durant ma formation et mes expériences professionnelles et professionnalisantes. Consciente des enjeux actuels, je souhaite m'investir dans des missions m'offrant la possibilité de lier dimensions sociales et environnementales pour un développement durable et résilient.