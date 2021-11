Mélanie DISDIER

Mon site web : http://formatrice-fle-lyon.weebly.com/



Formatrice indépendante, je travaille avec les écoles de langue et les centres de formation pour intervenir chez leurs clients. Je m'engage à fournir une prestation de qualité, à l'image de l'école de langue / du centre de formation et à représenter fidèlement cette image.



J'enseigne en cours collectifs et individuels :

- le FLE général (vie quotidienne, situations de communication sociale...)

- le français professionnel

- le FOS : français sur objectifs spécifiques (français pour la médecine, la comptabilité...),

- la communication écrite professionnelle

- l'orthographe et la grammaire (remise à niveau).



Je fais également de la préparation aux examens de FLE : DELF, DALF, TCF.



Mes étudiants sont de toutes origines : français, anglais, américains, russes, australiens, allemands, autrichiens, mexicains, japonais, marocains, algériens, syriens, turcs... Ce qui rend mon métier d'autant plus riche et intéressant !



Avoir du plaisir à se former est indispensable pour la mémorisation et la motivation. C'est ce que je propose à travers des cours variés, interactifs, faisant appel à des activités communicatives. Tout le monde s'exprime quel que soit son niveau.



J'interviens sur la Métropole de Lyon et le Rhône. Pas de soucis de type logistique à vous faire : j'anime les cours avec mon propre matériel (ordinateur, vidéo-projecteur...). Je fournis les supports audio, vidéo et écrits et je suis équipée de manuels de langues. Je m'adapte bien entendu également aux programmes et supports des centres de formation.



Besoin d'informations supplémentaires ? Envoyez-moi un courriel à melanie.disdier@gmail.com ou à appelez-moi au 06.50.84.72.40, je serais ravie de vous renseigner !



Mes compétences :

Allemand

FLE

Formation

Français

Français Langue Etrangère

Langues

Interculturel

Phonétique

Analyser les besoins et définir les objectifs

Communication écrite