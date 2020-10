Mélanie GARCIA

Femme de terrain et forte de 6 ans d'expériences en qualité industrielle, jai une réelle capacité à définir les stratégies, processus et organisation afin de garantir la qualité des produits et la satisfaction client.

Captivée par les challenges, jai su fédérer des équipes avec des enjeux transversaux sur des projets en développement.

D'un leadership avéré et une écoute attentive, j'ai pu assoir un management dynamique et motivant de mes équipes, créant des liens solides basés sur la confiance.

"Les Bonnes Choses de la Vie sont la récompense de Ceux qui Agissent" Aristote

0674745323 melanie.garcia.3113@gmail.com