Melanie GERGEN

Décoratrice d'intérieur en Lorraine et partout ailleurs à distance !



Conseil déco : Visite à votre domicile pour vous donner un maximum de conseils. Cela peut être à propos des couleurs, de l'aménagement, du mobilier, de l'agencement,... Ensemble nous trouvons la décoration qui vous ressemble.



Relooking déco : Lors d'une première visite ou à distance, nous échangeons sur vos envies, vos besoins, votre budget. Je souhaite cerner vos attentes et vos besoin lors de ce rendez-vous pour trouver votre décoration. Je réalise ensuite une planche d'ambiance, des plans 3D et une liste shopping contenant la référence de chaque élément de décoration présent dans la réalisation 3D.



Home Staging : Je vous aide à mettre en valeur votre intérieur à moindre coût pour la vente de votre bien immobilier.

Je me déplace pour réaliser un bilan de lexistant et vous conseiller à loral pour mettre en valeur votre bien. Vous pouvez recevoir un audit oral ou écrit suivant vos besoins.