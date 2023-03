Mélanie HOSTINGUE

OBJECTIFS DE CARRIÈRE



Exercer ma profession de juriste et acquérir une plus grande expérience dans des domaines

variés du droit des patrimoines privé et professionnel, ainsi que du droit fiscal.



COMPÉTENCES PARTICULIÈRES



Forte d’une grande capacité d’adaptation et de motivation quant à la réalisation de mon

projet professionnel, je tends à user de l’ensemble de mes compétences relationnelles, juridiques et

pratiques acquises au cours d’une formation universitaire de troisième cycle et d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans en France et à l'international m’ayant apporté suffisamment d’aisance dans la gestion de dossiers de toutes difficultés et spécialités juridiques diverses (immobilier, affaires, famille, successions).





Mes compétences :

Mobilité

Adaptabilité

Rigueur

Autonomie professionnelle

Polyvalence

Professionnalisme

Conseil juridique

Droit immobilier

Gestion de la relation client

Droit de la famille

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit commercial

Droit des affaires