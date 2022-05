Mélanie KITIO

Bonjour / Bonsoir



Je suis Mlle KITIO TSOPKENG Mélanie je suis camerounaise venant de la région de l'ouest plus précisément de DSCHANG.

je suis diplômée en niveau BACHELOR (licence Professionnelle) Commerce Internationale et Management de L'Ecole de Management Bretagne -Atlantique de Quimper en France au sein de l'Institut Universitaire de la Cote sis a Douala Cameroun .

Présentement je suis en stage professionnel depuis Juillet 2016 au sein de Bolloré Transport et Logistique filiale du groupe BOLLORE au sein de la Direction des Solutions Logistiques et je m'occupe du suivi des dossiers de la clientèle Chinoise.

Je m'exprime en Français, Anglais, Espagnol et Chinois (Mandarin).



Mes compétences :

Conception des plans marketing

Aptidude en Chinois , anglais et espagnol

Réactivité et Créativité

Archivage electronique et manuel

Classer les documents

Acceuill

Disponibilté

Communication avec la clientèle