Mélanie LE GUEN

Diplômée depuis 2007 d'IDHEO Nantes après 5 années d'études à temps plein, j'exerce la profession d'ostéopathe en cabinet libéral.



Je pratique les approches ostéopathiques tissulaires, crâniennes, viscérales et structurelles.



J'exerce l'ostéopathie pour les nourrissons, l'enfant, la femme enceinte, et le sportif.



Formations post-graduées:



Ostéopathie biodynamique (Bruno Josse)

Le fascia strucurel, le structurel revisité

Ostéopathie énergétique et morphopsychologie (Jean Rochedreux)

Lésion anténatale, mythes et réalité. journées scientifiques (SOO)

Approche ostéopathique des bébés (niveau 1 et 2) (E. Simon et D. Heintz-Blondy)

Techniques naturelles et posturologie anti-âge (Guy Roulier)

Approche tissulaire de l'ostéopathie chez les bébés (Agnès Pierson)

Ostéopathie et obstétrique (Martine Serié)

Infertilité et ostéopathie (François Allard)

Traitement ostéopathique des problèmes moteurs, émotionnels et cognitifs chez l'enfant (Alain Bouchard)



Mes compétences :

Osteopathe