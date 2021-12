Melanie LEJEUNE

Performance Managériale & Commerciale

Depuis plus de 15 ans, j'accompagne dans le 06 et le Var des dirigeants et leurs équipes à maximiser leurs potentiels et révéler leur créativité.



Consultante Senior en Développement d'entreprise, je suis Formatrice Professionnelle en Management et Gestion de Projet / Stratégie Commerciale / Communication Professionnelle. J'interviens en intra-entreprise et distanciel.



Ma motivation :

La prise en compte des potentiels de chacun, leur capacité à se révéler, se découvrir.

Je crée des contextes de formations dynamiques, efficaces sur mesure.



Mes compétences :

Accompagnement de projet, Ingénierie de formation

Stratégie commerciale et Gestion de la relation client

Pilotage de la performance, Management et organisation des services



Mon + :

Hypnothérapeute certifiée je vous accompagne également en Développement Personnel en utilisant des techniques de Coaching, PNL, Communication Assertive et Non Violente, d'Analyse transactionnelle etc.