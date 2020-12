Mélanie REUIL Psychologue sur Marseille, je reçois sur rendez-vous des adultes, des adolescents et des enfants avec leurs parents.

Le cabinet libéral se situe au 14, Boulevard Baille - 13 006 MARSEILLE.



Les motifs de consultation peuvent être divers :

angoisse, phobie, obsession, somatisation, dépression, inhibition, difficultés relationnelles (familiale, amoureuse, professionnelle), trouble du langage, comportement addictif, comportement à risque, ou besoin de parler d'un élément de vie (maladie, deuil, séparation, naissance), etc.



Les séances de psychothérapie que je vous propose sont orientées par la théorie psychanalytique qui est mon référentiel.

Durant celles-ci, au fil des entretiens, vous pouvez vous exprimer librement, être écouté et accompagné tout au long de votre élaboration.

Dans le temps des entretiens, temps qui vous appartient, je vous aide à parfois déconstruire des élaborations psychiques qui ont pu aboutir à ce mal-être.

Dans d'autres cas, les séances peuvent au contraire s'avérer être un véritable espace de création et de construction !

Cela dépend de la singularité, des choix et de la temporalité de chacun



Mélanie Reuil