Mélanie SCHILTE

La découverte, le partage et la rencontre sont mes maîtres mots!



Fondatrice et dirigeante de l'agence ForEvents Agency, je conseille et j'accompagne les entreprises dans l'organisation de leurs événements (séminaires, comités de direction, teambuilding, lancement de produit…) avec pour objectif de marquer les esprits, favoriser l'esprit d'équipe et la performance individuelle et collective à travers des projets créatifs, originaux et novateurs.



J'interviens sur toute la région Occitanie en tant que réceptive mais également sur l'International.



Mes nombreux voyages m’ont permis d’aller à la découverte de nombreuses destinations, d’en tester les infrastructures touristiques, de rencontrer les acteurs locaux afin d’avoir une meilleure connaissance du marché actuel, une bonne maîtrise de mes produits et d’en sélectionner les meilleurs.



Mon objectif : vous faire vivre des expériences inédites et enrichissantes!



Bien plus qu’un métier, une véritable passion !



Mes compétences :

Evénementiel

Organisation

Immobilier

Relations publiques

Voyages

Tourisme