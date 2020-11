Mélanie VINUESA

Titulaire du concours CAPETA STAE AEN (Aménagement Espaces Naturels) je suis actuellement enseignante stagiaire à l'EPLEFPA des Landes. Je passe en même temps le Master Métier de lEnseignement, de lEducation et de la Formation (MEEF) à l'ENSFEA de Toulouse.



En parallèle, je fais de l'aide Familiale Agriculture-Elevage auprès du GAEC de mon compagnon.





Mes compétences :

ArcGis : logiciel Arcview 9,

Mapinfo

ADEN : Application Déchet ENvironnement

Excel, Word, Power Point (Windows et Mac)

Géoconcept

Veille réglementaire

Gestion et aménagement du territoire

Évaluation, diagnostic, restauration écosystème

Droit de l'environnement

Développement Durable

Déchets

Eau

Environnement

Nature