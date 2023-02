Mélanie WALLE

Volontaire, dynamique et le sens du contact, mes objectifs sont de mettre à profit mes compétences afin de réussir dans la vie active.



Mes compétences :

- Diagnostiquer à distance un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel,

- Identifier les ressources nécessaires à la résolution du dysfonctionnement

(maintenance sur site),

- Guider l'utilisateur pour résoudre le dysfonctionnement ou prendre le contrôle du

système à distance,

- Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux,

- Configurer le poste de travail aux besoins de l'utilisateur et effectuer les

tests de fonctionnement,

- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les

informations au service concerné,

- Connaître les règles de sécurité Informatique et Télécoms,

- Lecture de plan, de schéma,

- Utilisation de logiciel de gestion de parc informatique,

- Habilitations électriques : BS / BE manoeuvre