Melih KESKIN (MELIH KESKIN)

Après avoir obtenu mon diplôme de MSc en ingénierie informatique, j'ai travaillé comme développeur de logiciels dans différents secteurs tels que l'affacturage, les services postaux, les centres sportifs, les centres d'appel et le service à la clientèle. Au cours de mes dix années d'expérience professionnelle, j'ai été autonome et j'ai néanmoins l'habitude de travailler en équipe et d'avoir un contact direct avec le client. J'ai participé à de nombreux projets différents, tels que la gestion de la relation client, l'intégration bancaire, les services back-end pour les applications mobiles, le projet web pour les ressources humaines, l'intégration d'applications dans le cloud, en tant que membre d'une équipe ou responsable principal du projet.