Melissa DE SA

De formation initiale comptable, mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les compétences suivantes :

Création et amélioration de processus de gestion : Mise en place du contrôle et inventaire des stocks.

Reporting à l'aide d'Excel et My report selon les besoin du responsable financier

Rédaction de procédure administratif et comptable : dans le cadre des divers audits.

Mise en place d'un système d'information (Zeendoc)



Elaborer le budget de trésorerie et effectuer son suivi



Participer aux clôtures de comptes mensuelles (CCA,

FNP, Stock, FAE, provision refacturation intra groupe)



Analyser les charges courantes d'exploitation



Gestion de SEP (Société en participation)