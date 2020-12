Mélissa HANDKE

Bonjour,



10 ans d'expérience en tant que secrétaire médicale polyvalente dans le secteur médico-social et administratif, dans un cabinet associatif (loi de 1901, CATTP).

Grâce à mes formations et mes expériences professionnelles, j'ai développé une diversification de tâches et d'adaptabilité professionnelle.

Que cela soit dans tous postes administratifs, technicien(ne) de prestations, assistante de direction, secrétaire médical en services public ou privée.

Je recherche aujourd'hui un nouveau travail alliant : motivation, bon sens de la communication, bienveillance et une résilience commune de son savoir pour construire une unité pour la structure et le bien-être des employés.



Merci de penser à mon profil, pour toutes idées ou orientations partenariales.

Cordialement.



Mes compétences :

Accueil physique et telephonique

Gestion administrative

Archivage

Gestions de plannings

Travail en équipe pluridisciplinaire

Comptabilité CEGID : passages des écritures / RB /

Polyvalence

Adaptabilité

Gestion des demandes de formations

Création de liens avec des partenaires

Respect des engagements et conditions de travail

Gestion de projet

Accueil

Relations clients

Secrétariat

Organisation d'évènements

Orientation professionnelle

Passage écritures comptables

Gestion d'agenda

Accueil, écoute, orientation et réorientation

Organisation

Assistanat de direction