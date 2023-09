Mélissa LOSANO

Atelier LOSANO



COMPÉTENCES



CONSERVATION ET RESTAURATION DE PATRIMOINE



OBJETS D'ART - sur tout support : bois, papiers, toiles, métaux, plâtre, marbres, céramiques...

BÂTIS - fresques, peintures murales, boiseries...



SPÉCIALITÉS

Restaurations à base de plantes et produits naturels - bio et local

Pathologies Complexes - Sauvegarde d'Oeuvres en Péril

Maîtrise de la technique et de la Qualité des Matériaux



CRÉATIONS

de pièces en série limitée ou en version unique, pièces originales et exclusives

toutes techniques : pastels, graphite, huile, acrylique...

sur tout support : bois, toile, métaux...



PEINTURES DÉCORATIVES

Réalisation de peintures murales et de peintures décoratives, de polychromie sur bois, de dorure, selon diverses techniques et matériaux : fresque, détrempe, tempera, peinture minérale, peinture à lhuile



SPÉSIALITÉS

Pastel sec sur bois précieux

Matériaux recyclés et locaux : bois précieux...