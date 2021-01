Mélissa RIGHETTI

Spécialisée dans la communication et le marketing, avec ma créativité et ma curiosité j'apporte une touche de nouveauté et de fraîcheur aux projets que j'entreprends.



Grande passionnée de sport, j'ai pratiqué de la natation pendant 15 ans, participé à plusieurs équipes de France avec une sélection aux Championnats d'Europe. Cette discipline m'a permis d'adopter une forte persévérance et d'être autonome.



Je suis friande de challenges et nouveaux défis !