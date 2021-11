Je suis une personne motivée et ambitieuse en première année de bachelor management et gestion d'entreprise à Ipac Bachelor Factory. Ayant vécu dans plusieurs pays les langues sont mon point forts; l'anglais, l'espagnol, un peu d'allemand et j'apprends le russe seule. L'adaptation est mon point fort, la communication aussi; et je partage un intérêt au commerce et à la vente.