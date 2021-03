Melodie JARSALE

Après l'obtention de mon Examen d'Aptitude Technique en 2006 puis de mon Diplôme d'Etat de professeur de danse jazz en 2009 au Cefedem de Nantes, j'ai enseigné la danse et la barre au sol au sein d'associations et d'écoles privées, auprès d'un public enfant, ado, adulte et notamment d'étudiants se formant à l'EAT et au DE.

J'ai poursuivi mon enseignement en tant qu'auto-entrepreneur, intervenant notamment auprès de particuliers à domicile.



Ma gestuelle moderne s'appuie sur les fondamentaux de la danse jazz, se nourrit des contrastes d'énergie et des différentes qualités de mouvement pour développer un univers poétique.

J'accorde une grande importance à la circulation du mouvement dans la fluidité, à la musicalité ainsi qu'à la prise d'espace, et c'est teinté d'une pédagogie axée sur la bienveillance et le respect de l'intégrité physique qu'il me tient à coeur d'amener mes élèves à développer leur propre sensibilité artistique.



Depuis j'ai élargi mon univers artistique en participant en tant que danseuse et chorégraphe à de nombreux projets (spectacles, clips, rencontres danse/musique, ...) et en découvrant le milieu du cirque notamment par le biais du tissu aérien.