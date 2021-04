Site internet : http://melodyvuano-lasho.wix.com/book



Née dans le sud-ouest de la France en 1990, Mélody VUANO-LASHO commence le piano et la danse dès son plus jeune âge.



C'est donc naturellement qu'elle se présente à l'audition d'entrée de l' Ecole Professionnelle Supérieure d' Enseignement de la Danse à Montpellier, afin de travailler aux côtés de Rudy BRYANS, Anne-Marie PORRAS, Didier BARBE, Françoise TEXIER. Mélody VUANO-LASHO interprète sur scène les créations de Didier BARBE, Diane PELTIER, Gianluca GIROLAMI . Elle suit également de nombreux workshops avec plusieurs artistes contemporains tels que Didier THERON, Salia SANOU, Bruno Karim GUILLORE.



Elle obtient son Examen d' Aptitude Technique en 2012 avant de rejoindre le Centre de Formation Adage à Bordeaux. Elle travaille de nouvelles créations avec Stéphane BENAC, Valérie RIVIERE. Elle participe au stage de Maëva BERTHELOT et Kim KOHLMANN de la Compagnie Hofesh SHECHTER.



Elle décide de se perfectionner en technique Graham en 2013 et 2014 auprès de Maggie BOOGAART et Ghislain de COMPREIGNAC au Paris Marais Dance School Ballet & Contemporary-Graham. Elle signe sa première création intitulée "Vanité" en 2015.



En 2016, elle devient la référente artistique de la Compagnie Les Mannes pour laquelle elle créera "Ravages", "De tes yeux" ainsi que sa pièce la plus engagée, intitulée "Fiertés de Mai", qui marquera un tournant dans sa création.



En 2017, elle est l'artiste invitée pour la clôture du grand événement TedX Woman Champs Elysées à la salle Pleyel à Paris. Elle devient par la suite Directrice Artistique de la Compagnie Zéphyr Noir et s'ouvre, depuis peu, au théâtre ainsi qu'au cinéma.



