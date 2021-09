Melvin Paul DONGMO TEKEUJIO (MELVIN PAUL DONGMO TEKEUJIO)

Bonjour,



Je m'appelle DONGMO TEKEUJIO Melvin Paul, je suis un jeune ingénieur diplômé en génie industriel (2021).



Je souhaite faire partir d'une équipe d'ingénieur en génie industriel, car je suis persuadé de pouvoir apporter une plus value non négligeable au niveau de la qualité des équipements, la qualité du service interne et externe (avec les clients).



De part mes 3 stage effectué dans des entreprises de fabrication mécanique (SIG, SEMAR) et une entreprise de maintenance mécanique (SORETRAS). J'ai pu acquérir une expérience non négligeable dans les domaines de la mécanique et de l'ingénierie de conception en général.



Dans l'espoir de pouvoir faire partir de votre équipe très prochainement. Je vous prie de recevoir mes salutations les plus distinguées