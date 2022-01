Mercato De L'emploi ANGELIQUE THIBEAU

Je suis Angélique THIBEAU, consultante indépendante en recrutement au sein du réseau Mercato de lemploi, en Mayenne.



Le Mercato de l'Emploi, créé en 2016,est le 1er réseau national de consultants indépendants en recrutement.

Il s'appuie sur une méthodologie unique qui intègre la culture de l'entreprise et les softskills des candidats afin de permettre une meilleure adéquation.



Ma mission est de vous apporter une solution qui réponde véritablement aux enjeux de votre entreprise et aux attentes des candidats. En fonction de votre besoin, je prends en charge la totalité ou une partie du processus de recrutement.



Que vous soyez une entreprise en phase de recrutement ou candidat(e) n'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Je suis disponible pour échanger avec vous lors dun rendez-vous (gratuit et sans engagement) à votre convenance.