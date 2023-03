Architecte paysagiste passionnée par la création d'espaces extérieurs fonctionnels et esthétiques pour répondre aux besoins des clients et améliorer l'environnement urbain. Compétences avérées en conception de projets, en gestion de projet et en collaboration avec des équipes interdisciplinaires pour livrer des projets de qualité dans les délais et les budgets impartis.