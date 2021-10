Meriem REFAI

Je suis chercheuse en littérature française moderne et active dans le domaine de la culture. J'adore me perdre dans les rues de la Tunisie et particulièrement de Tunis où j'habite depuis des années. Je vous propose des visites guidées qui :

- Permettent de découvrir les zones phares de la ville ;

- Fournissent des informations sur l'Histoire ;

- Offrent des rencontres avec des tunisois ;

- Permettent de découvrir les traditions ;

- Ne sont pas seulement touristiques : visites culturelles, etc.

Je vous accompagne lors de votre séjour à Tunis pour aller au cœur de la ville...