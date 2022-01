Mersiha LEKOVIC

A la recherche de Conseiller commercial H/F



Le Groupe Generali, est l'un des principaux assureurs au monde. Créateur d'Europe-Assistance.

Son chiffre d'affaires en 2020 s'élève à 70.7 milliards d'euros.

Avec 72 000 collaborateurs au service de plus de 61 millions de clients dans plus de 50 pays, le groupe est leader européen sur le marché de l'assurance.



En France, le chiffre d'affaires de la compagnie atteint 12,7 milliards d'euros en 2020. Generali France s'appuie sur près de 9000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions d'assurances à 7.4 millions d'assurés, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi qu'à 800 000 entreprises et professionnels.

Qu'ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à nos clients une gamme de solutions d'assurance flexibles et durables, qui protègent les biens comme les personnes, en local comme à l'international.



Le sens de notre métier ?



Notre rôle consiste à apporter notre savoir-faire au domicile de nos clients. Nous les accompagnons principalement sur la préparation de leur retraite, l'optimisation de leur épargne, la transmission de leur patrimoine, la protection de leur santé et de leurs biens.



Quelles sont les principales missions ?



Après une solide formation à nos offres et techniques de vente, vous intégrerez une équipe dynamique et serez rattaché(e) à un manager de proximité. Vous vous déplacerez sur le terrain pour satisfaire, conseiller et vendre des solutions d'assurances à vos clients et prospects.

Grâce à votre talent et nos outils, vous développerez votre chiffre d'affaires par votre réseau relationnel (conquête) et votre portefeuille de clients (fidélisation).

Avec un salaire fixe, une rémunération variable non plafonnée sur les ventes réalisées et des primes calculées sur vos propres performances commerciales, le package de rémunération est de 48K€ en moyenne. Une enveloppe de frais en lien avec vos résultats vous permettra d'exploiter toutes les opportunités de business que vous souhaiterez.

Il existe également de nombreuses possibilités dévolution de carrière au sein du Groupe Generali (expertise, management, monitorat, formation, etc.).



Les prérequis pour postuler à cette offre :



· Vous êtes basé(e) sur le secteur des Vosges, Doubs, Haut Rhin, Haute Marne et Territoire de Belfort.

· Vous vous appuyez sur une expérience commerciale réussie de 3 à 5 ans minimum

· Vous êtes titulaire du permis B exigé et véhiculé

Salaire : 30 000 à 80 000 euros par an Type d'emploi : CDI (du lundi au vendredi)

Avantages :

Épargne salariale

Horaires flexibles

RTT