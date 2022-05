Je suis une jeune fille âgée de 24 ans , célibataire, travailleuses, rigoureuses et disponible, sociable et à l’écoute, je sais m’adapter dans différentes situations et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème un travail.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Visual Basic .NET

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

C Programming Language