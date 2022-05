Meryem TSOULI-KAMAL

Je travaille actuellement chez Deloitte & Associés en tant qu’auditrice Senior.

Diplômée de l’ESC Toulouse, je me suis spécialisée en Finance d’entreprise. J’ai pu mettre en pratique mes acquis au cours de mes stages et mon expérience chez Deloitte & Associés ce qui m’a permis d’acquérir une formation solide que je voudrais à présent consolider en approfondissant le côté financier.

J’ai acquis durant mon parcours une flexibilité, une grande aisance dans la pratique des outils informatiques ainsi qu’une capacité à assumer de lourdes charges de travail.

D’autre part, j'ai acquis une importante capacité d’analyse et de management d'équipes. J’ai ainsi pu acquérir des qualités certaines en matière d'adaptation, de relationnel, d'autonomie et de communication.