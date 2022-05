Meryem ZARZOR

ZARZOR MERYEM, âgée de 21 ans, Célibataire de khouribga.

J’ai eu un Diplôme Universitaire de Technologie à l’EST Beni Mellal. En Techniques de Management-Gestion des Entreprises. Puisque je suis passionnée par le domaine de la gestion j’ai décidé d’intégrer la faculté polydisciplinaire Beni Mellal pour étudier davantage tout ce qui est comptabilité et fiscalité ainsi j’ai eu l’occasion au cours de mon processus académique d’effectuer trois stages au sein de différentes sociétés. A travers lesquels j’ai eu l’opportunité de découvrir le monde professionnel ainsi d’observer le respect de la hiérarchie et d’acquérir les qualités de l’assiduité et la ponctualité et l’esprit d’analyse et d’interprétation.









Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Oracle

Microsoft SQL Server

Microsoft PowerPoint

Journals