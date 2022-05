Je suis minutieuse, à l’écoute, travailleuse et prend mon travail très au sérieux. Je parle anglais couramment et j’aime être en contact avec les gens. Je suis ambitieuse et je possède une soif de savoir qui font que je m’implique dans ce que je fais. Je pense pouvoir contribuer au fonctionnement et à l’organisation de votre entreprise.