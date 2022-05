Meryl OUSTRIERES

D'un caractère ambitieux, je suis actuellement en pleine reconversion professionnelle.

Apportant une grande importance au relationel, le domaine de la vente / communication ainsi que le management contribuerai à mettre à profit mes compétences et mon expérience, tout autant que dans le domaine musical.



Expériences acquise depuis plus d'un an:



- organisation et gérance d'évènements

- management d'équipe (musicale)

- prise de rendez-vous

- conception ligne éditorial

- conseil client/partenaire

- évaluer et adapter les besoins en fonction du public



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Management artistique