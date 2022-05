Actuellement sans emploi, je suis a la recherche d'un poste de commerciale . J'etais dans la grande distribution auparavant pendant 3 ans mais aujourd'hui etre dans une unite commerciale a pleins temps ne me convient plus . Je prefere la negociation de produit et le B to B . Peu d'experience en back office mais beaucoup de connaissances suite a mon bac +2 .