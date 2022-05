Méryl VENET

Bonjour, je suis actuellement en Master 1 Sciences du Médicament à l'Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB) à Lyon 1.

Après une première expérience dans un laboratoire de thérapie cellulaire, j'ai pu développer mes connaissances en Biologie de la peau et Biologie cellulaire aussi bien sur le plan technique que théorique.

J'ai également appris à rédiger un rapport scientique et à présenter les résultats à l'oral. J'envisage l'année prochaine de me spécialiser en M2 ciblage thérapeutique et épithélium afin de m'orienter vers une carrière d'Ingénieur d'études préférentiellement dans le domaine de la dermo-cosmétique.



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Pharmacie

Culture cellulaire

Project Management

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word