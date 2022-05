Meryll JULIO

Forte d'une expérience de 9 ans en France et à l'international, j'ai acquis des compétences commerciales et marketing qui me permettent d'avoir une connaissance approfondie du secteur de la grande distribution. Impliquée et pro active, j'ai démontré ma maîtrise des techniques de négociation en améliorant la marge de mon périmètre (+3M€ sur 2014).

Grâce à mon bon sens relationnel et ma force de conviction, j'ai réussi à faire adhérer mes homologues européens à des projets innovants et à développer mon chiffre d'affaires (+1,3M€ sur 2014). Dynamique et organisée, j'aime travailler en mode projet avec des équipes transverses pluridisciplinaires en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Négociation internationale

Gestion de projet

Développement produit

Mix Marketing

Brand management

Packaging

Étude de marché

Animation de groupes

Conviction