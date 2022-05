Mes compétences :

Développement FPGA

Programmation C et assembleur

Programmation LabVIEW

Conception de bancs de test

Réalisation d'essais

Management d'équipe

Gestion de projet

PAO et systèmes de productions multimédia

Développement de sites web (HTML/PHP/CSS/SQL)

Instrumentation

Ingénierie

Communication

Métrologie

Management

Astronomie