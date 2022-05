Brasserie Traditionnelle, cuisine française ,tous nos produits sont Frais et fait Maison,

nous proposons également le Coucous de Maman que les Week-end

le personnel et composé de 7 personnes 3 en cuisine et 4 en salle

3 plats différents tous les jours en plus de la carte Prix entre 13 € et 25 €.

nous avons une belle carte des Vins ainsi qu'un choix de Bierre Pression

horaire du Lundi au Samedi de 07 h a 23 h