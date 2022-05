Merzoug SOLTANE

Mes compétences :

IT project management

Interpersonal Skills

Project Management

QoS Management

System Administration

Team Management

networking skills

CCNA

C Programming Language

C++

HTML

Hibernate

IP Protocols

JDBC

JPA

Java

Java 2 Enterprise Edition

Java RMI

Java Server Pages

JavaScript

Merise Methodology

Microsoft Access

Microsoft SQL Server

MySQL

OSI

OWL

Oracle

TCP/IP

Turbo Pascal

UML/OMT

Visual Basic

XML

XPath

XQuery