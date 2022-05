Gérant d'une entreprise spécialisée dans la commercialisation et la fabrication des appareils de chaud et de froid déstinés pour les cuisines de restauration et les grandes surfaces .

nos parts de marché en algerie sont de plus en plus importantes vu que la demande est de plus en plus forte.

cherche un collaborateur pouvant me suivre dans cette évolution.

le projet est ambitieux .

non sérieux s'abstenir .



le gérant mezine merzouk .