Je me nomme Mésaques KOFFI, comptable de formation. Après avoir travaillé pendant trois (03) ans à la Coopérative d'Epargne et de Crédit - COOPEC, une institution de micro-finance en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, j'ai passé le reste de ma carrière dans les entreprises agricoles avec une bonne partie dans les coopératives agricoles.

J'ai donc une bonne maîtrise des organisations du monde rural ainsi que leur fonctionnement.

Fort de cette expérience, je suis à la recherche de financiers ou de partenaires en vue de la création d'une entreprise spécialisée dans l'exploitation agricole (cultures vivrières et maraichères), le négoce ainsi que la commercialisation des intrants tels les insecticides, les herbicides, les fongicides et les engrais.

J'ai une parfaite connaissance du pays profond.



Mes compétences :

Négociation achats

Organisation du travail

Monde rural

Négoce

Comptabilité