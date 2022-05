Meschac BONDO SAMBA

PROFILE :



A. 14eme année dans le monde professionnel humanitaire : 2000-2014

• 5eme année dans l’expatriation humanitaire au Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso) :2009-2014

• 9 ans comme humanitaire localement en RDC (République Démocratique du Congo) : 2000-2009

B. 5 ans en mission d’évangélisation pour le Royaume de Dieu en RDC et Zambie : 1995-2000

C. 6 ans au service des sociétés Etatiques en RDC : 1988-1990 et 1991-1995



 Caractérisé par la rigueur dans la gestion de mes responsabilités,

 Animé d’un esprit d’équipe, de collaboration et de respect mutuel, entrainant les travailleurs à réaliser des bons résultats en les encourageant,

 Patient et conciliateur, je me consacre à stimuler l’équipe à éviter au maximum les conflits interpersonnels.

 Doté d’un sens de respect des calendriers de rapportage, suis toujours redevable par rapport aux accords signés.

 L’aptitude et l’adaptation facile aux circonstances du moment, font de moi une personne prête à renforcer les capacités des autres.

 La gestion des programmes multisectoriels, m’incite à rationaliser d’avantage mon temps en guise d‘être efficace et utile à la société.

 J’ai un sens de suivi strict des activités sous ma gestion.

 Doté d’un esprit d’initiative pour la recherche des solutions aux problèmes rencontrés, je suis celui qui brise les obstacles d’avancement