Mesh MUSIQUE & SITUATION DE HANDICAP

Nos missions :

Permettre à toute personne handicapée d'accéder aux pratiques musicales dans un cadre d'apprentissage ou de loisirs, de préférence en milieu ordinaire.

Nos actions :

- Orienter et accompagner les apprenants et les enseignants

- Informer (présentation d'1 heure)

- Sensibiliser (3 heures)

- Former les professionnels :

Accueillir les publics handicapés (1 journée)

Accessibilité des bâtiments publics culturels (1 journée)

Fondamentaux de la pédagogie musicale adaptée (3 jours)

La question de l'instrumentarium (1 journée)

Musique petite enfance et handicap (1 journée)

Musique "en jeux" (3 jours)

Devenir professionnel ressource (5 jours répartis en 2 sessions)



